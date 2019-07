Valvira on määrännyt Esperi Caren poistamaan toiminnassa havaitut puutteet ja epäkohdat heinäkuun loppuun mennessä. Keskiössä on ollut hoivakotien liian pieni henkilöstömäärä.

– Päätöksen mukaan hoivahenkilöstön määrä ja rakenne on oltava asiakkaiden palvelutarpeen mukainen kaikissa tilanteissa, kaikkina vuorokaudenaikoina. Lisäksi riittävän henkilöstön määrää on arvioitava jatkuvasti, Valviran ylitarkastaja Elina Uusitalo listaa.

Esperi Caren aluejohtaja Kimmo Karvonen kertoo, että yritys on varmistanut, että henkilökuntaa on riittävästi. Karvonen kertoo STT:lle sähköpostitse, että tänä vuonna Esperi Care on palkannut noin 1 300 uutta työntekijää, kuten sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Lisäksi työlistoilla on "keikkatyöläisiä".