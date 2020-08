Espanjasta Suomeen kävellyt Jean-François, 59, kertoo ilouutisen: Rakkaus löytyi Suomesta! Uusi tempaus vie miehen jalkaisin pohjoiseen ja takaisin

Rakkaus toi takaisin Suomeen

Yhteydenpito jatkui kävelytempauksen aikana

Espoosta Ailletin matka jatkui Helsingin Lauttasaareen ja Renwall seurasi perässä. He tutustuivat toisiinsa paremmin ja yhteydenpito jatkui, kun Aillet matkasi Baltian maihin.

Pariskunta on muuttanut yhteen

Nyt pariskunta on muuttanut yhteen ja suunnittelee häitä. Niitä ei kuitenkaan voida vielä järjestää koronapandemian vuoksi.

– Tarvitsen todistajat Ranskasta häitä varten ja parhaat ystäväni Ranskasta ovat tulossa sitä varten tänne. Odotamme, että koronatilanne on ohi ja sen jälkeen voimme suunnitella häitä paremmin, Aillet sanoo.

– Jean-Françoisissa minua kiehtoo innovatiivisuus ja luovuus ja innostuminen omasta jutustaan. Hän on vahvasti innostunut siitä, mitä hän tekee. Alkuun ajattelin, että tämä on aivan pähkähullua, mitä hän tekee. Totaalisesti sellaista, mitä kukaan muu ei tee, Renwall naurahtaa.

– Sitten huomasin, että hän on todella innostunut ja paneutunut siihen, mitä hän tekee. Kyllä hänessä rakastuin toki moneen muuhunkin asiaan, Renwall jatkaa.

Seuraava kävelytempaus suuntautuu Lappiin

Hiekan keruu jatkuu yhä

Aillet on kerännyt kävelymatkoillaan hiekkaa. Hän suunnittelee rakentavansa niistä jonakin päivänä monumentin.

– Yksi hänen näytteistään on peräisin meteoriitista. Hänellä on viisi hyvää astronauttiystävää, jotka ovat kuljettaneet hänen hiekkanäytteitään avaruudessa. Osa niistä on siis päässyt vierailemaan avaruudessa, Renwall kertoo.