Kilpisjärvelle jumiin jäänyt brittiperhe on elänyt jo yli vuoden asuntoautossa, suunnitelmissa oma tv-sarja Lapista: "Rakastamme tätä paikkaa"

Irwingin perhe saapui Kilpisjärvelle marraskuussa 2019, kun he kiersivät Eurooppaa asuntoautollaan. Sitten koronapandemia lamautti matkailun ja perhe jäi jumiin Suomeen. Onni onnettomuudessa oli se, että Irwingit rakastuivat Suomeen ja päättivät hakea Suomen kansalaisuutta.

Perhe on edelleen Suomessa, eikä lempi Lappia kohtaan ole haihtunut.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Rakastamme tätä paikkaa, mutta onhan tämä välillä ollut hyvin rankkaa koronapandemian vuoksi, sillä olemme olleet työttöminä, Brett kertoo perheen kuulumisia.

– Itseasiassa tämä on ollut todella hyvä paikka pandemian keskellä, koska kaikkialla muuallakin joka paikka on suljettuna. Täällä tilanne on siinä mielessä parempi, että voi rauhassa mennä vieressä olevaan kansallispuistoon, eikä ketään ole välttämättä edes kymmenien kilometrien säteellä, hän toteaa.

Rakkaus luontoon

Erityisesti luonto, rauhallisuus ja hiljaisuus ovatkin olleet perheen mieleen.

– Täällä on ihania tuntureita ja järviä. Talvi on ollut todella erilainen, mihin me olemme yleensä tottuneet, hän nauraa.

– Parasta on ehdottomasti revontulet. Olemme olleet täällä nyt reilun vuoden, ja lähdemme edelleen joka kerta ulos ihastelemaan niitä, kun ne ovat kirkkaimmillaan, Brett kertoo.

Koska vanhemmat eivät ole olleet säännöllisesti töissä, niin heillä ollut enemmän aikaa lapsilleen. Gabriel on etäkoulussa ja Grey päivähoidossa, mutta yhteistä aikaa riittää.

– Tämä hiljaisuus ja rauhallisuus ovat hyvästä. Saa olla lasten kanssa, joten tavallaan tämä on lahja meille kaikille, Brett pohtii.

Joulussa yhdistyy perhe ja luonto

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Luontosuhde ja perhekeskeisyys näkyvät myös Irwingin perheen joulun vietossa.

Amelian vanhemmat ovat saapuneet Ranskasta Kilpisjärvelle viettämään joulua heidän kanssaan.

– Emme ole nähneet heitä sen jälkeen, kun olemme lähteneet alun perin reissuun, joten on ihana nähdä heitä pitkästä aikaa, Brett kertoo.

TÄHÄN KOHTAAN KUVA KOKO POPPOOSTA

Pääosin perheen joulu menee brittiläisten perinteiden parissa.

– Juhlimme 25. joulukuuta eli joulupäivänä. Aamulla lapset saavat lahjoja ja syömme aikaisen joululounaan, Brett selittää.

Seuraavaksi on vuorossa kävely, jonka päätteeksi perhe suuntaa järven rannalla olevalle kodalle.

– Siellä juomme kaakaota, lämmitämme brittiläistä jouluvanukasta, jota syömme brandykastikkeen kanssa ja nautimme yhdessä olosta ja maisemista.

Haaveissa mökki ja oma tv-sarja

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Irwingit asuvat edelleen asuntoautossaan, mutta tulevaisuudensuunnitelmissa siintää haaveita omasta mökistä.

– Haluaisimme ostaa maata ja rakentaa sille oman mökin, Brett kertoo.

Haaveen eteen on vielä paljon tehtävää, kuten senkin eteen, että he saavat jäädä pysyvästi Suomeen. Mökki-ideasta on kuitenkin kiinnostuttu jo Britanniassakin.

– Eräs brittiläinen tv-yhtiö on kiinnostunut ideastamme ja he haluaisivat tehdä ohjelman, jossa seurataan meidän rakennusurakkaamme Brett paljastaa.

Ajankohta tv-ohjelman kuvaamiselle olisi vasta keväämmällä.

– Toiveena olisi, että ensi talvena voisimme asua jo omassa mökissämme. Mutta se jää nähtäväksi.