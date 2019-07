Mustiolainen Erja, 70, hämmästyi toden teolla herätessään – pihalla ukonilmassa nukkui Espanjasta asti kävellyt mies: ”Kovin kiitollinen oli tästä meidän katoksesta”

– Mies nukkui siinä vielä kahdeksan aikaan, kun tämä tuttavani tuli töihin. Itse menin sitten paikalle kymmenen aikaan. Tässä meidän talossa on katos, jonka alla hän majaili. Oli kauhea sade ja ukonilma ja hän oli oikein mielissään siinä katoksen alla, Erja kertoo MTV Uutisille.

– Tervehdin häntä ja kerroin asuvani yläkerrassa. Sanoin, että kyläläiset vähän ihmettelevät häntä ja viestiä tulee, että mikä leirintäalue tämä meidän piha on.

– Hän kertoi minulle, että hänellä on yli 80-vuotiaat vanhemmat Ranskassa ja he katsovat kuvia hänen matkastaan päivittäin.

Punaviini olisi maistunut ranskalaiselle matkaajalle

– Tänään hän on sitten ollut Inkoossa heidän haastattelustaan eli hän on kärrynsä kanssa edennyt Mustiolta Inkooseen yhden vuorokauden aikana. Inkooseen on täältä noin 17 kilometriä. Inkoossa hän oli sitten nukkunut kirjaston pihalla.