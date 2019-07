Jean-Francois kävelee halki Euroopan, on matkalla Helsinkiin ja pyytää apua suomalaisilta: ”Lähettäkää hiekkaa!”

Ranskalainen Jean-Francois on tehnyt tätä jo neljä vuotta: kävellyt ja työntänyt kärryään Espanjasta Euroopan halki, yöpynyt taivasalla, siinä mihin on kärrynsä pysäköinyt. Toki hän on välillä palannut takaisin Ranskaan valvomaan monumenttiprojektinsa edistymistä, sillä siitä tässä on kysymys. Jean-Francois kerää hiekkaa kansalaisilta eri puolilta maailmaa, jotta voisi jonain päivänä rakennuttaa hiekalle maailman meriä ja niiden kauneutta kuvastavan monumentin.