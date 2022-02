Ensi viikolla Taina lähtee kävelemään Espanjasta Suomeen – perillä viiden kuukauden kuluttua: "Toivottavasti jalat pysyvät kunnossa"

Vitsikkäästä heitosta projektiksi: "Niin, voisinhan minä sen kyllä kävelläkin"

Aikeena nauttia matkasta: "Ajattelin, etten laita yhtenäkään aamuna herätyskelloa soimaan"

Aivan tyhjästä Taina ei suoritukseensa lähde: Aurinkorannikolla nykyisin ympäri vuoden asuva nainen on vaeltanut aiemmin sekä Lapissa että Espanjassa, missä mittaa reiteille on kertynyt jopa 800 kilometriä. Jotakin uutta kuitenkin on ilmassa.

– Juuri äsken katselin päivämatkojani, joita olen piirtänyt, ja pisin on 58 kilometriä. Sen kun taivaltaa rinkka selässä, se on aika pitkä matka, Taina myöntää.

– Minusta on hirvittävän jännää nähdä, mitä tuolla on. En ole tutustunut tarkasti paikkoihin, eli paljon tulee minulle uusia paikkoja. Ihmisten kohtaaminen on hirveän mielenkiintoista. Joka päivä on uusi ja erilainen päivä, ja ei tiedä, mitä odottaa!