Portugalilaiset äänestävät ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa – vähemmistöhallituksen karille ajanut sosialistinen puolue voittajasuosikki

Kannatusmittausten perusteella sosialistinen puolue on jälleen voittamassa vaalit yli 35 prosentin kannatuksella, mutta vaalien alla kannatustaan on kasvattanut keskustaoikeistolainen sosiaalidemokraattinen puolue (PSD). Sen kannatus oli ennen vaaleja liki tasoissa sosialistien kanssa.

Äänestyspaikat sulkeutuvat Suomen aikaa iltayhdeksältä. Koronaviruskaranteenissa olevien sallitaan käyvän äänestämässä, mutta heitä on opastettu äänestämään viimeisen aukiolotunnin aikana, jolloin äänestyspaikoilla on hiljaista.

Toiveissa vakaa lähitulevaisuus

Portugali saattaa olla saamassa heikon vähemmistöhallituksen aikana, jolloin se kaipaisi vakautta. Maa pyrkii kohentamaan turismista riippuvaista talouttaan, joka on kärsinyt pahoin koronaviruspandemian vuoksi.

Vaikka sosialistihallituksen jatko on vaakalaudalla, puolue on pärjännyt paremmin kuin sosialistipuolueet esimerkiksi Kreikassa ja Ranskassa, joissa niiden merkitys on hiipunut viime vuosina huomattavasti.