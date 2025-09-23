Espanja ja pääministeri Pedro Sanchez ovat kritisoineet pitkään ja voimakkaasti Israelin toimia Gazassa.
Espanjan pääministeri Pedro Sanchez vaatii Palestiinalle YK:n täysjäsenyyttä.
Sanchez sanoi YK:n yleiskokouksen istunnossa, että Palestiinan YK-jäsenyys tulee saada voimaan mahdollisimman pian.
YK:n jäsenmaaksi pääsemiseen tarvitaan YK:n yleiskokouksessa kahden kolmasosan enemmistö. Nykyisistä jäsenmaista noin neljä viidestä on nyt tunnustanut Palestiinan.
Äänestykseen ryhdytään vain YK:n turvallisuusneuvoston suosituksesta, eikä yksikään neuvoston viidestä pysyvästä jäsenmaasta saa vastustaa suositusta. Yhdysvallat on pysyvistä jäsenistä ainoa, joka ei ole tunnustanut Palestiinaa.