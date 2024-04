Palestiinalaishallinto kritisoi Yhdysvaltain edustajainhuoneen päätöstä tukea Israelia

Palestiinalaishallinto sanoi turvallisuusneuvoston äänestyksen jälkeen harkitsevansa uudelleen suhteitaan veto-oikeuttaan käyttäneeseen Yhdysvaltoihin.



Esityksen turvallisuusneuvostolle tehnyt Algeria piti jäsenyyden epäämistä häpeällisenä.



Yhdysvallat katsoo, ettei palestiinalaishallinnon hyväksymisen ja samalla Palestiinan valtion tunnustamisen tule tapahtua YK:ssa, vaan neuvotteluteitse Israelin kanssa.



– Yhdysvallat jatkaa vahvasti kahden valtion ratkaisun tukemista, Yhdysvaltain YK:n varalähettiläs Robert Wood totesi torstain äänestyksen jälkeen.



Palestiinalaishallinto on ollut pitkälti yli vuosikymmenen YK:n tarkkailijajäsen. Se on yrittänyt aikaisemminkin päästä YK:n täysjäseneksi.



YK:n uudet jäsenet on hyväksyttävä ensin turvallisuusneuvostossa ja sen jälkeen YK:n yleiskokouksessa kahden kolmasosan enemmistöllä.