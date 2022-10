Jari-Matti Latvalalta vihjailevaa puhetta Toyotan ensi kauden kuljettajista – "Herätän kysymyksen"

Toyotan kausi tallipomo Jari-Matti Latvalan johdolla on ollut erinomainen. Kalle Rovanperä varmisti maailmanmestaruutensa Uudessa-Seelannissa ja seuraavaksi tähtäimessä on valmistajien mestaruus.

Kun kaksi rallia on vielä ajamatta, johtaa Toyota Hyundaita 81 pisteellä. Latvala on ollut äärimmäisen tyytyväinen Toyotan edesottamuksiin.

– Onhan kausi ollut loistava. Olemme voittaneet jo kuljettajien ja karttureiden maailmanmestaruus. Merkkimestaruus on vielä työn alla. Voittoja on tullut paljon, mikä tosin kulminoituu siihen, että Kalle on ollut huippuvedossa, Latvala summaa.