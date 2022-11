Poliitikko Ele Alenius kuollut: "Suuri menetys meille kaikille"

Entinen kansanedustaja ja ministeri Ele Alenius on kuollut, kertoivat muun muassa Kansan Uutiset sekä Helsingin Sanomat .

Eläkkeellä pohdinnat laajenivat maapallon tilaan

– Ihmiskunta on itse aikaansaanut suurimmat uhat olemassaololleen. Ydinsodan uhka on suurin. Toinen paha uhka on ilmastonmuutos.