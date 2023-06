Esko Eerikäinen onnitteli äitiään syntymäpäivänä vanhojen kuvamuistojen kera: "Meidän suhde on erityinen, välillä kummallinen"

Radiojuontaja Esko Eerikäisen äiti Ana-Libia Eerikäinen täytti 78 vuotta. Eerikäinen onnitteli äitiään Instagramissa 2. kesäkuuta vanhojen kuvien kera. Kuvissa hänen äitinsä on eri ikäisenä ja yhdessä kuvassa nuoren Eerikäisen kanssa.

– Hyvää syntymäpäivää. Äiti on äiti aina, 78 vuotta elämäniloa ja paljon hyviä neuvoja. Meidän suhde on erityinen, välillä kummallinen, mutta molemmat tiedetään, että rakkaus on vahva ja katkeamaton. Vaikka meitä revittiin erilleen, niin ollaan silti aina yhdessä. Rakastan sinua paljon, Eerikäinen kirjoitti.