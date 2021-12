Esko Eerikäinen julkaisi nostalgisen yhteiskuvan tyttärensä kanssa noin 10 vuoden takaa – tältä juuri isäksi tullut juontaja näytti

Maailmalla suosittu I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! on seikkailureality, jossa julkisuudesta tunnetut henkilöt matkaavat kauas keskelle viidakkoa. He joutuvat asumaan parhaimmillaan kuukauden ajan hyvin alkeellisissa olosuhteissa keräten rahaa hyväntekeväisyysvoittopottiin. Ensi keväänä Maikkarilla seurataan sarjan Suomi-versiosta Olen Julkkis... Päästäkää Minut Pois! -ohjelmaa.