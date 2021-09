Esitutkinta valmistui useista törkeistä huumausainerikoksista – Tullin mukaan aineiden katukauppa-arvo olisi ollut 3,2 miljoonaa euroa

Tulli on saanut valmiiksi useita törkeitä huumausainerikoksia koskevan esitutkinnan, joka kytkeytyy kansainväliseen suuroperaatioon Greenlightiin.

Suomen osalta operaatio Greenlightin avulla on torjuttu ennen kaikkea järjestäytynyttä huumausainerikollisuutta.

Tullin mukaan esitutkinnassa on ollut epäiltynä kahdeksan 25–48-vuotiasta, joista valtaosa on pääkaupunkiseudulla asuvia suomalaisia.

– Osalla epäillyistä on kytköksiä rikollisina pidettyihin kansainvälisiin moottoripyöräkerhoihin, kertoo tutkinnanjohtaja, tulliylitarkastaja Janne Kallio.

Aiemmin on uutisoitu, että poliisi ja Tulli muun muassa tekivät etsinnän liivijengi Bandidosin kerhotiloihin Tuusulassa. Kyseisen etsinnän kerrotaan liittyneen nyt esitutkinnassa olleeseen rikoskokonaisuuteen.

"Isoimpia takavarikoita mitä täällä on tehty"

Esitutkinnassa on ollut useita kokaiinin ja marihuanan salakuljetustapauksia, joiden organisoinnissa käytettiin salattuja puhelimia. Huumausainerikosten lisäksi tutkinnassa on epäilty ampuma-aserikosta.

– Vaikka kokaiini on Suomessakin koko ajan yleistynyt enemmän, on tuo Suomen mittakaavassa käsittääkseni isoimpia takavarikoita, mitä täällä on tehty. Kovin monta isompaa ei ole ollut, Kallio sanoo.