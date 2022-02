Ruotsin MM-ralli ajetaan uudessa ympäristössä – Esapekka Lappi maalailee: "Isolla tiellä mennään ihan sairaasti"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

WRC-kauden ainoa talviralli kaasutellaan tällä kertaa Pohjanlahden rannikon tuntumassa Uumajan kaupungin ympäristössä. Aiemmin kisa on totuttu käymään Värmlannissa, mutta toistuvan lumipulan vuoksi uusi tukikohta etsittiin 700 kilometriä pohjoisempaa.

– Ihan on ok fiilikset sanoisi Hirvosen Mikko . Ei se auto ihan täydellinen vielä ole, mutta hyvällä mallilla kuitenkin, Lappi summaa MTV Urheilulle.

– Testitietä ajetaan molempiin suuntiin, joten ura sotkeentuu, eikä se ole niin selkeä kuin rallissa toisilla lenkeillä. Sen takia ei ole niin yksinkertainen homma etsiä niihin oloihin oikeita säätöjä, kun linja ei pysy hyvänä. Se puoli on vähän epävarma.

Ensi viikon torstaina kuljettajilla on vielä tilaisuus hakea viimeinen luotto Ruotsin MM-rallin testierikoiskokeella. Perjantaina painetaankin sitten jo kaasu pohjassa itse kilpailussa.

– Shakedownissa voi toki jotain pikku juttuja vielä tehdä. Siellä ajetaan vain yhteen suuntaan, joten olosuhde on realistisempi. Varmistellaan vielä siellä asioita, Lappi miettii.

Uusissa Rally1-autoissa moni asia on tekniikan osalta muuttunut, kun esimerkiksi keskilukot ovat poissa ja joustovaraa sekä aerodynamiikkaa on vähennetty. Etu- ja takapään tasauspyörästöjen lukkojen osalta pitää myös tehdä isoja kompromisseja, sillä kuljettajilla on samat lukot sekä lumella että asvaltilla ja soralla.