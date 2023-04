Esapekka Lappi hyvästeli tallikaverinsa ja ystävänsä Irlannissa – "En ole koskaan ennen nähnyt, että arkku on auki"

– On tämä ollut aika raskas setti. Jokainen ottaa nämä asiat eri tavalla. En väitä, että olin Breenin lähin ystävä, mutta olemme olleet jo pitkän aikaa hyviä kavereita. Kilpaileminen on aina ollut rehtiä puolin ja toisin, Lappi huokaisi MTV Urheilulle.

– Ei ollut Suomi-pojalle ihan helppoa paikka, kun kävimme heidän (Breenin perhe) kotonaan. En ole koskaan ennen nähnyt, että arkku on auki.

Lappi myöntää, että tallikaverin kuolema on vaikeuttanut valmistautumista perjantaiaamuna käynnistyvään Kroatian MM-ralliin.

Breenin perheen toive oli, että Hyundai ajaa Kroatiassa. Talli on myös tehnyt erityisen värityksen Lapin ja Thierry Neuvillen autoihin irlantilaisen muistoa kunnioittaen.

– Yritetään ajaa niin kuin Craigin vanhemmat haluavat. Koetetaan kuitenkin nauttia. Sitä vartenhan tätä hommaa tehdään, vaikka nyt se meinaakin unohtua. Totta kai hyvä tulos olisi kiva juttu, mutta ehkä se on vähän toissijainen asia tällä hetkellä, Lappi totesi.

– Tiimi on tehnyt hienoa työtä auton kanssa lyhyessä ajassa.

– Tämä on kuitenkin vain työ ja sitten ovat ne tärkeämmät asiat elämässä. Cyril (tallipäällikkö Abiteboul) sanoi, että jos tuntuu, että ei halua ajaa, voi vielä vetäytyä kisasta. Minusta ei kuitenkaan tunnu siltä. On silti ollut hienoa nähdä tosi inhimillinen puoli tässä toiminnassa niin kuin pitääkin olla, Lappi kertoi.

– Viikko on aika lyhyt aika, mitä tapahtuneesta on nyt kulunut. Varmasti itse kukin on vielä sokissa. Ei välttämättä ole ajatukset siellä, missä pitäisi. Siinä mielessä tulos ei ole niin tärkeä, eikä sellaista fiilistä varmaan kenelläkään ole, että nyt räjäytetään koko potti.