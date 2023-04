Kalle Rovanperän tunnelma parani – muutosten jälkeen kulki ja kovaa

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Kroatian MM-ralli 20.-23.4. To: Testi-ek klo 12.00 alkaen Pe: EK:t 1-8 klo 8.50-19.45 La: EK:t 9-16 klo 8.45-21.30 Su: EK:t 17-20 klo 8.00-16.30

– Ihan hyvä fiilis. Ekassa vedossa auto oli liukkaampi mitä haluamme. Huollossa tehtiin vähän muutoksia ja yritettiin saada pitoa. Se parani kahdelle vikalle. Sitten oli parempi fiilis, Rovanperä kommentoi C Morelle.

– Täällä asvaltti on niin liukasta joka paikassa, että renkaaseen ei saa pitoa kauhean helposti.

Luoton löytäminen Kroatiassa on suomalaisen mukaan vaikeaa.

– Ylipäätään (on vaikeaa) päästä fiilikseen shakella, kun pito vaihtelee paljon. Tämä on erilainen asvalttiralli mitä muut. Tosi vähän on pitoa, vaikka ollaan asvaltilla. Paljon mutaa ja leikkauksia. Näyttäisi, että huomenna pätkät tulevat olemaan tosi likaisia, niin pitää saada hyvä fiilis.