Esapekka Lapin ohjelmaan tulossa mielenkiintoinen MM-ralli

Lappi vuorottelee tänä vuonna Hyundain kolmosautossa Andreas Mikkelsenin ja Dani Sordon kanssa. Lapille on kaavailtu roolia nopeissa lumi- ja sorakisoissa, Mikkelsenille asvalttiralleissa sekä Sordolle hitaammissa sorakilpailuissa.

Näillä näkymin Lappi on vauhdissa myös kolmannessa osakilpailussa eli Kenian Safari-rallissa maaliskuun lopussa. Aiemmin kisan oli oletettu kuuluvan Sordon ohjelmaan, mutta espanjalaiskonkari kertoi viime viikonloppuna vieraillessaan Monte Carlon rallissa, että hän ajaa kauden avauskisansa vasta toukokuussa Portugalissa.

Monte Carlon rallissa kuudenneksi ajanut Mikkelsen puolestaan vahvisti kisan jälkeen, että hän kilpailee seuraavan kerran Kroatian MM-asvalttirallissa huhtikuun lopussa. Näin ollen Lappi on ainoa vaihtoehto Hyundain kolmosautoon ikonisessa Safari-rallissa pääsiäisenä.

Sordo ajanee tänä vuonna maksimissaan kolme sorakisaa ja Mikkelsenin ohjelmaan kuuluu tähän tietoon neljä asvalttikisaa. Tämä tarkoittaa sitä, että Lapille on muodostumassa kuuden MM-rallin ohjelma.

Lappi on kertonut, että hänellä on alustava kisakalenteri jo tiedossa.

– Sekin voi vielä muuttua monestakin syystä. Suunnitelma on joustava. Sanotaanko näin, että minulla on minimimäärä sopimuksessa ja siinä on myös maksimäärä. Katsotaan vähän tilanteiden mukaan, miten nämä menevät, Lappi sanoi.