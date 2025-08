Sebastien Ogier kertoi odotetun uutisen

Toyotan Sebastien Ogier kertoi Jyväskylän MM-rallin päättäneen Ouninpohjan toisen vedon maalissa odotetun uutisen.

Kahdeksankertainen rallin maailmanmestari Sebastien Ogier oli rallin päättäneen Power Stagen kolmanneksi nopein. Edelle ehti rallin kärkikaksikko Kalle Rovanperä ja Takamoto Katsuta.

– Tulin aivan limiitillä. Tämä pätkä ei koskaan lopeta hämmästyttämästä minua. On aivan uskomattoman hieno fiilis ajaa sitä tällaisella autolla. Lisäksi minulla vihdoin ajofiilistä. Teimme autoon todella paljon erilaisia säätömuutoksia pitkin viikonloppua.

– Ei ollut kokonaisuutena paras viikonloppu meille, mutta hyvät pisteet tiimille. Ja kuten moni jo varmasti tiesi, näette minut jo pian uudestaan.

Maalihaastattelija kysyi yllättyneenä, että milloin.

– Ei se ole yllätys, seuraavassa, Ogier sanoi viitaten Paraguayn ralliin, joka ajetaan tämän kuun lopussa.

Ogier on Jyväskylän jälkeen MM-pisteissä kolmantena. Eroa MM-sarjaa johtavaan Elfyn Evansiin on 13 pistettä. Rovanperä kiilasi kotikisan voitollaan toiseksi, eroa Evansiin on vain kolme pistettä.