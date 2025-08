Kalle Rovanperä myönsi suoraan: taakka putosi harteilta – raju painepaikka päätöspätkän alla

Kalle Rovanperä saavutti Suomen MM-rallin voiton viidennellä yrittämällään pääluokassa. Rovanperä myönsi kisan jälkeen, että voitto oli helpotus.

Rovanperä nappasi kauden toisen voittonsa suorastaan näytöstyyliin siitäkin huolimatta, että vain harvat pitivät häntä ennen kisaa varsinaisesti ennakkosuosikkina.

Aiemmin tällä kaudella nähdyistä ongelmista Hankookin sorarenkaiden kanssa ei kuitenkaan ollut tietoakaan, olkoonkin, että Rovanperä huomautteli läpi viikonlopun, ettei auto sopinut hänen käteensä vieläkään niin hyvin kuin se voisi sopia.

10 pohja-aikaa 20:stä, voitto liki 40 sekunnin marginaalilla ja täysi 35 pisteen potti oli silti sellainen suoritus, ettei Rovanperä voinut itsekään kuin nyökätä hyväksyvästi.

– Nyt oli kyllä hyvä suoritus.

2021 Rovanperän menestysmahdollisuudet karkasivat lauantaina nelossijalta Patajoella odottaneeseen hiekkakasaan.

2022 Ott Tänak ajoi elämänsä kilpailun ja pilasi suomalaisjuhlat vain 6,8 sekunnin erolla Rovanperään.

2023 Rovanperä kippasi perjantaina iltapäivällä kärkipaikalta katolleen Myhinpäässä.

2024 matka tyssäsi toiseksi viimeisellä erikoiskokeella Sahloinen-Moksissa odottaneeseen kiveen niin ikään kisan kärkipaikalta.

– Täytyy sanoa, että tämä on kyllä vähän liian kauan odotuttanut tämä kisa. Monta kertaa on ollut lähellä, niin helpottaa huomattavasti nyt, kun se on tehty, Rovanperä myönsi suoraan.

Lue myös: Sebastien Ogier kertoi odotetun uutisen

Helpotus pääsi esiin kuitenkin vasta viimeisen pätkän maalissa. Sunnuntaina oli paljon pelissä, kun ohjelmassa oli vain Ouninpohja kahteen kertaan ajettuna ja jaossa oli paljon pisteitä.

Tähän päälle tulivat vielä Tänakin ja Adrien Fourmaux'n rengasongelmat.

– Oli yllättävän stressaava tuo vika pätkä, kun ennen pätkää kuunneltiin, että renkaat laminoituvat ja pari rengasrikkoa oli tullut. Tiimi varoitteli, että se voi johtua kovasta vauhdista.

– Juttelimme minuutti ennen kuin lähdettiin Jonnen (kartturi Halttusen) kanssa, että ajetaanko kovaa vai ei. Hyvä, että päätettiin ajaa kovaa.

Täysi pistepotti nosti Rovanperän kertaheitolla mukaan MM-sarjan kärkikahinoihin. Jos takamatka sarjaa johtavaan kuljettajaan oli ennen Jyväskylää 24 pistettä, nyt se on enää kolme pistettä.

– Täältä tuli 35 pistettä. Onko se merkki siitä, että olet takaisin mestaruustaistelussa? MTV Urheilun Tomi Tuominen kysyi.

– Olen, ja nyt pitää mennä, Rovanperä kuittasi.

0:44 Kalle Rovanperän voitto meni Harri-isällä tunteisiin: "Jyväskylä on Jyväskylä"