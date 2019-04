Esan rankka tarina: Vankilasta vapauteen pelkkä muovikassi kädessä – satoja vankeja vapautuu vuosittain asunnottomiksi

VAT auttaa eteenpäin

Rikostaustaisten asunnottomuuden vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi on Suomessa toiminut kymmenisen vuotta VAT-verkosto.

– Tutkimusten mukaan asunnottomuus lisää uusintarikollisuutta. Asunnottomana vapautuvan on erittäin vaikeaa saada elämäänsä hallintaan, VAT-verkoston koordinaattorina Kriminaalihuollon tukisäätiössä työskentelevä Anna Leppo kertoo.

Asenne oli hällä väliä. Esa asui muutamia kertoja Espoossa Väinölä-kodissa. Työntekijöiden lähdettyä iltaisin kotiin, alkoi asukkaiden pullonkallistelu. Tällaisia paikkoja on Esan mukaan pääkaupunkiseudulla useita.

– Eihän sellainen paikka ainakaan itselle sovi missään nimessä, kun yrittää raitistua. Joku on aina oven takana kyselemässä, että maistuisiko joku päihde, Esa kertoo.

Mies itse on asunut nyt pari vuotta Kriminaalihuollon tukisäätiön asunnossa ja kiittelee ratkaisua vuolaasti. Päihteettömyys onnistuu omassa kodissa.

– Kyllä se asunto on kaiken A ja O.

"Naapureille ihmeteltävää"

Kriminaalihuollon tukisäätiöllä ja useilla järjestöillä on asuntoja vapautuville vangeille, samoin kaupungeilla. Esa kertoo, että hänen taustastaan tietää harva naapuri.

– Siellä oli poliisi, joka sanoi, että sinulla on käräjillä kolme vuotta sitten saadut sakot perässä. Jouduin lähtemään 38 päiväksi istumaan niitä. Siinä naapurit näkivät, että Esaa viedään poliisiautolla. He ovat varmasti kuvitelleet, että olin tehnyt jotain pahaakin. Käräjiltä saadut sakot on pakko käydä lusimassa, jos ei ole rahaa maksaa niitä, Esa kertoo.