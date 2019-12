Asunnottoman arki on jatkuvaa turvattomuutta ja katujen kulkemista – "On helpompi nukkua vessan lattialla tai rappukäytävässä, kun olet vähän hönössä"

Reijo Pipinen on aikoinaan kokenut asunnottomuuden. Reijon kohdalla tilanne käynnistyi avoerosta vuonna 2001. Hänelle ei vieläkään ole täysin selvää, mitä nopeassa tilanteessa tapahtui, mutta avopuolison asunnosta hän kuitenkin sai lähtöpassit.

Asunnoton ei ole haluttu vuokralainen

Asunnottomuuteen johtaa yleensä useamman elämänalueen yhtäaikainen kriisi. Kun kaiken päälle rahalliset resurssit ovat pienet, uuden asunnon hankkiminen voi olla hyvin hankalaa, varsinkin jos menettää tai on aiemmin menettänyt luottotietonsa, Lehtonen kuvailee.

Valtio tai kunnat eivät takaa asuntoa ihmisille, vaikka usein niin luullaan. Laissa mainitaan ainoastaan velvollisuus tarjota ihmisille jonkinlaista suojaa hädässä. Asunnon hankkiminen on ihmisen omalla vastuulla, eikä se ole aina ihan yksinkertaista.

– Se on muutama kuukausi, kun homma alkaa näkyä naamassa. Sen jälkeen et ole niin sanotusti "kuranttia" tavaraa asuntomarkkinoilla, Lehtonen sanoo.

Alkoholi tuo lohtua, mutta pahentaa ongelmia

Lehtosen mukaan päihdeongelmaisten on vaikeampi pärjätä asunnottomuuden kanssa, ja siihen myös ajautuu helpommin. Päihdeongelmat myös herkästi riistäytyvät käsistä asunnottomuuden aikana.

Mutta Lehtonen muistuttaa, että valtaosa kyllä tajuaa, että päihteiden käytöstä ei hyvä seuraa. Mutta asunnottoman perspektiivi on lyhentynyt, koska elämää on vaikea suunnitella eteenpäin.

– Ja sitten kun ollaan kadulla, se perspektiivi on maksimissaan vuorokauden mittainen. Siinä perspektiivissä on logiikkaa; se helpottaa olemista. On helpompi nukkua vessan lattialla tai rappukäytävässä, kun olet vähän hönössä.