Eini 37 vuotta naimisissa – tässä on Lars-rakas

Laulaja Eini julkaisi Instagramissa yhteiskuvan puolisonsa kanssa.

Laulaja Eini, 63, juhlii puolisonsa Lars Pajumäen kanssa 37-vuotishääpäiväänsä. Eini kertoo Instagram-tilillään parin olevan parhaillaan lomamatkalla.

Pitkästä suhteesta huolimatta Eini puhuu yksityiselämästään vain harvoin. Hän myönsi vuonna 2017 Huomenta Suomen Retrovartti-osiossa, että pitkän suhteen eteen on tehty vuosien varrella myös paljon töitä.

– Me ollaan oltu hyvä pari, sovittu hyvin yhteen ja täydennetty toisiamme. Se on vaatinut työtä tietysti, ei kai mikään tule helpolla. Olemme hioutuneet yhteen, hän kuvaili.

Eini ja Lars Pajumäki vuonna 2020.Pasi Murto/All Over Press

Eini paljasti vuonna 2023 Seura-lehdelle parin tavanneen 1988 alkutalvella. He kihlautuivat kaksi kuukautta myöhemmin, ja viiden kuukauden päästä he olivat jo naimisissa.

– On ihanaa ajatella, että nopea salamarakkautemme on kantanut tähän päivään asti. Välillämme on yhä se sama tunne, kun tiesimme satavarmasti olevamme toisillemme oikeat, vaikka olimme tunteneet toisemme vasta hyvin vähän aikaa, Eini sanoi lehdessä.