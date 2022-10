Sonja Aiello loukkaantui syvästi, kun hyvä ystävä petti luottamuksen – suosion myötä fitness-tähdestä on tullut entistä varovaisempi: "Välillä on menty päin seinää"

Hyvinvointivaikuttaja ja fitness-uraa luova YouTube-tähti Sonja Aiello, 23, on ollut lapsesta asti hyvin liikunnallinen. Teini-ikäisenä Aiello treenasi EM-tasolla kilpacheerleadingiä, mutta ura päättyi selän rasitusmurtuman vuoksi.

Fitness-maailma hurmasi Aiellon välittömästi, kun oma isä vei katsomaan kisoja. Tuolloin 14-vuotias Aiello katsoi ihaillen lavalla poseeraavia näyttäviä naisia.

– Ajattelin, että haluan aikuisena lähteä tuohon. Lopulta otin ensimmäisen valmentajani 15-vuotiaana, Aiello kertoo.

17-vuotiaana Aiello ja hänen neljä vuotta vanhempi isosiskonsa Sofia Aiello perustivat yhdessä YouTube-kanavan. Siskokset kuvasivat YouTubeen videoita, kun treenasivat yhdessä kisalavoille. Hiljalleen Aiellon siskosten tubevideot alkoivat levitä ja kiinnostus heitä kohtaan kasvoi.

–Teimme siskoni kanssa pari vuotta yhdessä YouTube-videoita ja myimme verkkovalmennuksia. Tammikuussa vuonna 2021 teimme päätöksen, että pitäisikö molempien tehdä omaa juttuaan, koska meillä oli niin erilaiset elämäntilanteet.

Aiello alkoi luoda uraa yksinään ja myydä omia verkkovalmennuksia, joista on tullut suosittuja. Aiello nähtiin viimeksi kilpailemassa bikini fitness -lavalla vuosi sitten syksyllä, eikä hän ole luopunut kisahaaveistaan.

– Koen, etten ole vielä saavuttanut sitä, mitä haluan siltä. Nousen vielä kerran lavalle, että voin olla 100 prosenttia tyytyväinen suoritukseeni. Sen jälkeen jätän kisalavat ja keskityn muiden ihmisten auttamiseen.

Aiello tiedostaa tilanteen, että verkkovalmennuksia on nykyään netti täynnä ja kilpailu on kovaa.

– Ihmiset ostavat verkkovalmennuksen siltä, kenen persoonasta he tykkäävät. Olen tosi kiitollinen, kun tuhannet ihmiset lähtevät minun valmennuksiini mukaan. On ollut pitkä matka päästä siihen, että minusta on tullut uskottava.

"Vihan määrä on kasvanut, mitä enemmän on tullut näkyvyyttä"

Tänä päivänä Aiellolla on YouTubessa lähes 24 000 tilaajaa ja videoilla on kymmeniätuhansia katselukertoja. Instagramissa nuorella naisella on seuraajia yli 67 000. Aiellosta on tullut vuosi vuodelta yhä tunnetumpi ja sen vuoksi hän on varovaisempi kuin someuran alussa.

– Minussa kasvaa koko ajan kuori, enkä uskalla jakaa niin paljon ja mietin tarkemmin, mitä kerron itsestäni. Välillä minulla on itsevarmoja ajanjaksoja ja avaan sydäntäni, ihan sama mitä muut minusta ajattelevat. On myös sellaisia hetkiä, kun en halua kolmeen päivään julkaista mitään sosiaalisessa mediassa.

Aiello on monen somevaikuttajan tapaan tottunut ikävään palautteeseen ja perättömiin juoruihin.

– Vihan määrä on kasvanut, mitä enemmän on tullut näkyvyyttä. Silloin kun aloitin, sitä ei tullut juuri yhtään. Nyt on vasta pitänyt opetella, miltä se tuntuu. Joskus se tuntuu tosi paskalta ja hirveältä, miten ihmiset voivat puhua noin.

– Kun tähän leikkiin on ryhtynyt, se pitää tavallaan kestää. Ei kukaan pakota minua olemaan julkisuudessa tai näkyvillä. Itse olen tehnyt sen valinnan.

Aiello on hyvin sosiaalinen ja hän puhuu haastattelun aikana avoimesti elämästään. Hän on saanut karusti kokea, kuinka luottamus menee.

– Minulla on lähtenyt yksi läheinen ystävä elämästäni, joka petti pahasti luottamukseni. Se herätti, että kehen voi luottaa. Jos joku lähestyy ja haluaa kaveeraa, mietin, haluaako hän oikeasti olla ystäväni.

– Saan edelleen olla varovainen ja välillä on menty päin seinää. Olen vaan niin avoin. Jotkut ihmiset sanovat, että kaikkea ei tarvitse kertoa.

Tärkein tuki vaikeina hetkinä löytyy kotoa.