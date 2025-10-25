Liverpoolin entinen pelaajasuuruus Jamie Carragher, joka on nykyisin yksi Britannian tunnetuimmista jalkapallokommentaattoreista, omisti tuoreen lehtikolumninsa Erling Haalandin ylistykselle.
Lue myös: Erling Haalandilta posketon temppu – saavutti Cristiano Ronaldon ennätyksen
Liverpoolissa 17 vuoden aikana päälle 500 ottelua pelannut Carragher, 47, ei säästele sanojaan Manchester Cityn supertähdestä.
Norjalaissensaatio on tehnyt maalin peräti 12 peräkkäisessä ottelussa seura- ja maajoukkuepelit mukaan lukien. Saavutuksellaan hän sivuaa Cristiano Ronaldon ennätystä.
– Hän on sukupolvensa tappavin viimeistelijä ja on jo verrattavissa männävuosien legendoihin, Carragher kirjoittaa kolumnissaan The Telegraph -lehdessä.
– Ja hänen takiaan Norja on joukkue, jota on syytä välttää ensi kesän MM-turnauksessa.
Haaland on Carragherin mielestä ainoa asia, joka voi estää Arsenalia voittamasta Valioliigaa. Tykkimiehet ovat viimeksi yltäneet mestariksi kaudella 2003–04.