Erling Haaland syöksyi mukaan muotivillitykseen – asiantuntija varoittaa riskeistä: "Voi johtaa ongelmiin sydämessä"

Jos jonkun kerrotaan nukkuneen teippi suunsa edessä, voisi ajatella kyseessä olleen kidnappaus, mutta tällä hetkellä kyseessä on useammin muotivillitys, josta uskotaan olevan urheilijalle jopa suoritusta kehittävää apua.

Haaland on turvautunut tomumajansa ehostamisessa ruotsalaislehti Aftonbladetin mukaan esimerkiksi kryoterapiaan eli jäädytyshoitoihin ja sinivalolaseihin, joiden on määrä poistaa silmiä rasittavaa sinistä valoa tämän nukkuessa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Juuri uni onkin Haalandin erityinen mielenkiinnon kohde. Norjalainen kertoi teippaavansa suunsa nukkumaan mennessään, kuten sosiaalisessa mediassa suosituksi nousseessa #mouthtape-ilmiössä on tapana tehdä.

Haaland on kutsunut unta maailman tärkeimmäksi asiaksi, mutta edellä mainittu metodi kurtistaa asiantuntijan kulmia. Suun teippaamisesta unien ajaksi on olemassa hänen mukaansa yksi tutkimus, jossa testattiin uniongelmista kärsiviä ja hiukan yli puolet nukkuivat paremmin suu teipattuna. Siitäkin huolimatta Uppsalan yliopiston unitutkija Christian Benedict on varuillaan.

– On mahtavaa, että Erling Haalandin kaltaiset persoonat korostavat unta muista erottavana tekijänä. Mielestäni se on hienoa. Mutta sellainen johtopäätös, että kaikki nukkuvat paremmin suu teipattuna, minun on kyseenalaistettava. On monia ihmisiä, jotka eivät voi hengittää hyvin nenän kautta, Benedict sanoi Aftonbladetille.

– On oltava varovainen. Esimerkiksi, jos sinulla tukkoinen nenä tai liian pieni nenä ja vaikeuksia ylläpitää hengitystä nukkuessasi, koska nenä ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla.

Juttu jatkuu videon alla.

1:36 Erling Haalandin piirteisiin maalintekijänä kuuluu toisinaan hämmästyttävä akrobatia: "Ei tämä ole enää mahdollistakaan"

Sosiaalisen median vaikuttajien puolestapuhumassa ilmiöissä voi piillä jopa vaaroja.

– Jos sinulla on vaikea uniapnea ja ongelmia hengittämisen kanssa unen aikana, se on hyvin stressaavaa sydän- ja verisuonijärjestelmälle. Jos et voi hengittää suun kautta, se voi johtaa ongelmiin sydämessä ja verisuonissa.

Uniapnealla tarkoitetaan lyhyitä ja toistuvia hengityskatkoja unen aikana.

Hengitysharjoituksissa Benedict uskoo enemmän nenän kautta hengittämiseen päivän aikana.