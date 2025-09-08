Erling Haaland otti yhteen bussin kanssa – "Yksi omituisimmista loukkaantumisista"

Norjan jalkapallotähdelle, Englannin Valioliigan Manchester Cityn maalisingolle Erling Haalandille maaottelutauko on tuonut paitsi maalin viime torstain treenipelissä Suomea vastaan, myös kolme tikkiä huuleen. Haaland kertoi sosiaalisessa mediassa, kuinka sai iskun joukkueen bussin ovesta.

Haaland virnuili lisäksi, kuinka naama "näyttää itse asiassa aika hyvältä". Maanantaina dramaattista "loukkaantumista" päivittelivät sitten myös maajoukkuekapteeni Martin Ödegaard ja maajoukkueen päävalmentaja Ståle Solbakken Norjan mediatilaisuudessa ennen tiistaina Moldovaa vastaan pelattavaa MM-karsintapeliä.

– En nähnyt tapausta, mutta kuulin hänen saaneen ovesta naamaansa. Ei kuulostanut kovin hyvältä, mutta hän näyttää kuitenkin voivan hyvin, Ödegaard totesi.

– On kyllä yksi (omituisimmista jalkapalloon liittyvistä loukkaantumisista). Hyvä, ettei käynyt pahemmin.

Solbakken kertoi, että Haaland käväisi myös hammaslääkärin pakeilla asiaan liittyen.

– Yksi omituisimmista loukkaantumisista (joita olen nähnyt), päävalmentajakin totesi.

– Tiistain pelin suhteen ei ole kuitenkaan mitään huolta.