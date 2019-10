Erkki Liikanen patisteli Helsingin päättäjiä Brysselissä, kun Suomessa harkittiin Euroopan unioniin liittymistä – "Pelko oli, että saksalaiset tulevat ja ostavat kaikki Suomen saaret"

Vaikka Liikasen mukaan silloin ei ääneen sitä sanottu, merkittävin syy hakeutua unionin jäseneksi oli turvallisuus. Ajateltiin, että pienen maan on parempi olla yhdessä muiden kanssa kuin yksin.

– Norjalla on Nato, Ruotsilla on Suomi, Suomi on yksin, Jakobson oli tuolloin todennut.