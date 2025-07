Kiinan presidentti Xi toivoo lisää luottamusta EU:lta

Kiinan ja EU:n johtajien tapaamisesta on juhlatunnelma kaukana.

EU:n korkein johto vierailee tänään Kiinassa tapaamassa maan johtoa.

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa tapaavat tänään Kiinan presidentin Xi Jinpingin ja pääministeri Li Qiangin.

Tapaamisen tarkoituksena on juhlistaa Kiinan ja EU:n 50-vuotisia suhteita, mutta juhlatunnelma on kokouksesta varsin kaukana.

Xi: Johtajien tulee tehdä "oikeita päätöksiä"

Kiinan ja EU:n tulee syventää kahdenkeskistä luottamusta, sanoi Kiinan presidentti Xi Jinping valtiollisen CCTV-kanavan mukaan.

Xin mukaan osapuolet pystyvät löytämään yhteisen perustan erimielisyyksistään huolimatta.

Xi lisäsi, että Kiinan ja Euroopan johtajien tulee tehdä epävakaassa maailmantilanteessa oikeita strategisia päätöksiä, jotka vastaavat ihmisten odotuksia ja kestävät aikaa.

Erimielisyyksiä Ukrainan sodasta

Unionin ja Kiinan suhteet ovat tällä hetkellä hyvin kireät ja muuttumassa entistä vaikeammiksi. Tästä kertoo sekin, että alun perin kaksipäiväiseksi huippukokoukseksi Brysseliin suunniteltu tapaaminen on tiivistetty yhden päivän tapaamiseksi Kiinassa.

Osapuolilla on merkittävää erimielisyyttä Ukrainan sodasta. Kiina on muun muassa tukenut taustalla Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa, mikä hiertää EU:ta. Kiinan johto on myös suljettujen ovien takana myöntänyt EU:lle, että pitkittynyt sota Ukrainassa tukee maan intressejä.

– Se, kuinka Kiina suhtautuu Putinin sotaan, on suhteitamme määrittävä tekijä, linjasi myös komission puheenjohtaja von der Leyen muutama viikko sitten.

Lisää jännitteitä tämän päivän tapaamiseen tuo se, että viime viikolla EU hyväksyi toistaiseksi tiukimman Venäjään kohdistuvan uuden pakotepaketin. Se sisältää myös kiinalaisiin toimijoihin kohdistuvia pakotteita, mikä sai Kiinan jo ärähtämään.

Halua päästä eroon Kiina-riippuvuuksista

Kahnausta on myös kaupassa. EU:n mukaan Kiinaa suosii epäreilu kilpailuasetelma, jossa Kiina tukee omia yrityksiään vastoin kansainvälisen kaupan pelisääntöjä. EU onkin halunnut purkaa Kiina-riippuvuuksiaan.

Kokouksesta ei siksi odoteta suuria yhteisiä julkilausumia. Von der Leyenin ja Costan on määrä pitää lehdistötilaisuus iltapäivällä Suomen aikaa.