Erittäin harvinainen 1. luokan Mannerheim-risti myyntiin ensimmäistä kertaa koskaan – kunniamerkkejä myönnetty vain kaksi, tällainen rajoitus ristin omistamiseen liittyy

Vapaudenristin 1. luokan Mannerheim-ristejä on myönnetty kaikkiaan kaksi kappaletta: Yksi marsalkka Carl Gustav Emil Mannerheimille itselleen vuonna 1941 ja toinen jalkaväenkenraali Erik Heinrichsille vuonna 1944.

Toiminnanjohtaja Marko Salonen kertoo MTV Uutisille, että kyseessä on numeroimaton kappale, jota ei ole koskaan myönnetty kenellekään.

– Sen sijaan 2. luokan Mannerheim-ristejä on ollut aiemmin huutokaupassa, mutta niitä on myös myönnetty enemmän. Kaikkiaan 191 kappaletta, kaikille Mannerheim-ristin ritareille.

Myyjä on anonyymi

Kunniamerkin lähtöhinnaksi on asetettu 20 000 euroa, mutta lopullinen myyntihinta nousee todennäköisesti, Salonen arvioi.

– Myyjän nimeä emme kerro julkisuuteen. Tämä on huutokaupoissa yleinen tapa, josta poiketaan vain, jos siihen on erillinen lupa.

Kiinnostaa keräilijöitä

Kunniamerkki on leveydeltään ja pituudeltaan 49 millimetrin kokoinen. Siinä on kultainen hakaristi mustalla emalipohjalla. Salosen mukaan se on todennäköisesti Tillanderin valmistama.