Ratkesiko Saksassa myytävän Mannerheim-ristin arvoitus? Asiantuntija: "Tiskin alta myynti oli silloin ymmärrettävämpää"

Suomen kunniamerkit -kirjan kirjoittanut Jani Tiainen epäilee, että kyse on todennäköisesti kunniamerkkejä valmistaneen Tillanderin kirjanpidon ohi valmistama ja myymä kunniamerkki. Hän luonnehtisi merkkiä malli- tai keräilykappaleeksi, koska vaikka sen ovat tehneet samat tahot kuin aidot kunniamerkit, ei se kuulu aitojen Mannerheim-ristien valmistussarjaan.

Nähnyt vastaavaa ulkomailla

Saksalainen huutokauppakamari Auktionshaus Andreas Thies kertoo myyvänsä numeroimatonta ensimmäisen luokan Mannerheim-ristiä. Kamari on kertonut, että koruvalmistaja Tillander teki korun mahdollisesti näyttelykäyttöä varten.

Ensimmäisen luokan Mannerheim-ristejä on valmistettu sota-aikana kaikkiaan kahdeksan kappaletta, joista viisi on numeroitu ja kolme numeroimatta. MTV:n aiemmin haastattelemien harrastaja- ja asiantuntijalähteiden käsityksen mukaan kaikki risteistä ovat tällä hetkellä Suomessa. Mannerheim-risteillä on maastavientikielto.