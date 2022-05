Ainutlaatuisia harvinaisuuksia huutokaupattiin Helsingissä – tällaisella hinnalla myytiin Mannerheimin lautaset ja Sibeliuksen nuotit

Tänään Hagelstamissa on huutokaupattu kolmea esinekokonaisuutta, joita toimitusjohtaja Joachim Borgström kuvailee erittäin harvinaisiksi: presidentti P. E. Svinhufvudin tuolia ja pöytää, marsalkka C. G. E. Mannerheimin katelautasia sekä säveltäjä Jean Sibeliuksen nuottikäsikirjoituksia.

Sibeliuksen nuottikäsikirjoitus myytiin tänään 15 000 euron vasarahinnalla. Etukäteen toimitusjohtaja Borgström arvioi, että nuotteihin on kiinnostusta myös kansainvälisesti.

Presidenttien jäämistö harvinaisuus

– On äärimmäisen harvinaista, että näitä liikkuu markkinoilla. Joitain kertoja vuodessa saamme esineitä, jotka ovat saattaneet liittyä edellisiin presidentteihin, mutta tällaiset katelautaset ovat hyvin uniikkeja. Tällaisia ei ole ollut huutokaupassa koskaan aiemmin, Borgström kuvailee.

Mannerheimin katelautasia kerrotaan olleen aikoinaan 36 kappaletta, mutta suurin osa niistä on kadonnut sukulaisille. Museossa niitä tiedetään olevan vain kuusi.

Historia nostaa esineen arvoa

Toinen erikoisuus on presidentti Svinhufvudin nojatuoli ja sivupöytä, jotka presidentti sai 70-vuotislahjaksi. Kyseisestä esineestä ei tarjottu tänään riittävästi ja kalusteet jäivät myymättä. Niiden lähtöhinnaksi oli asetettu 8 000 euroa.

– Kyseessä on enemmänkin esine museoon kuin keräilijän kotiin. Siinä on haasteita fyysisen koon puolesta, sillä esine on 1,5 metriä kertaa 1,5 metrin kokoinen.