Saksalainen huutokauppa väittää myyvänsä 1. luokan Mannerheim-ristiä – MTV Uutisten tietojen mukaan kaikki sodan aikana valmistetut kappaleet ovat Suomessa

Huutokauppakamari Auktionshaus Andreas Thiesiltä kerrotaan MTV Uutisille, että kyseessä on numeroimaton kappale, jota ei ole koskaan myönnetty kenellekään.

Vapaudenristin 1. luokan Mannerheim-ristejä on myönnetty vain kaksi kappaletta: Yksi marsalkka Carl Gustav Emil Mannerheimille vuonna 1941 ja toinen jalkaväenkenraali Erik Heinrichsille vuonna 1944.

MTV Uutisille sähköpostilla vastanneen Andreas Thiesin mukaan nyt kaupattava risti on Tillanderin valmistama. Huutokauppakamarin mukaan kappale valmistettiin aikanaan myöhempiä palkittavia tai näyttelykäyttöä varten.

Huutokauppiaan mukaan ristissä on valmistajan Tillanderin merkintä A.T sekä hopeaa tarkoittava 813H-merkintä. Lisäksi ristissä väitetään olevan toinen merkintä, josta ei kamarin mukaan saa selvää.

Tiettävästi kaikki sota-aikana tehdyt Suomessa

Ensimmäisen luokan Mannerheim-ristejä on valmistettu sota-aikana kaikkiaan kahdeksan kappaletta, joista viisi on numeroitu ja kolme numeroimatta.

Tämä ei kuitenkaan poissulje mahdollisuutta, että Tillander on voinut sodan jälkeen valmistaa yksittäisiä lisäkappaleita esimerkiksi näyttely- tai esittelykäyttöön. Tätä MTV Uutiset ei pysty varmistamaan.

Sen sijaan 2. luokan Mannerheim-ristejä on myönnetty kaikkiaan 191 kappaletta, ja niitä on nähty useammin huutokaupoissa. Toisen luokan ristejä on paljon museoiden kokoelmissa, mutta myös ritarien perillisten omistuksessa sekä kokoelmissa.