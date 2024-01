Suomessa valmistettu maailman suurin risteilyalus Icon of the Seas herättää huolta maailmalla

Maailman suurin risteilyalus Icon of the Seas odottaa Yhdysvaltojen Miamissa lähtöään neitsytmatkalleen. Royal Caribbeanille Turussa Meyerin telakalla valmistettu jättilaiva vetää parhaimmillaan lähes 8000 matkustajaa 20 kannelleen.

Alus käy nestemäisellä LNG-kaasulla, jonka on sanottu olevan puhtaampaa kuin aluksissa perinteisesti käytetty raskas polttoaine. Kääntöpuolena on kuitenkin korkeampi riski metaanipäästöille.

Metaani on kasvihuonekaasuista hiilidioksidin jälkeen toiseksi suurin ilmaston lämmittäjä . Sen määrä ilmakehässä on hiilidioksidia huomattavasti pienempi mutta se on huomattavasti voimakkaampi.

"Väärä suunta"

Muun muassa ICCT:n rahoittaman, tänä vuonna julkaistun tutkimuksen mukaan risteilyalusten arvioitu metaanipäästö on keskimäärin 6,4 prosenttia, kun Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n oletusluku on 3,5 prosenttia.

Valmistajan mukaan päästöt alhaiset

Icon of the Seasin päästöt nosti esille tällä viikolla Reutersin ohella myös sanomalehti The New York Times.