Erikseen perustettu asiantuntijaryhmä varautuu koronaan – "Matkustamisen kautta se ennemmin tai myöhemmin meillekin tulee"

Sosiaali- ja terveysministeriö on perustanut viime viikolla asiantuntijaryhmän valmistautumaan koronaviruksen leviämiseen, kertoo ylijohtaja Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriöstä.

– Ryhmään kuuluu meidän omia virastojamme ja laitoksia, esimerkiksi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos sekä Fimea. Lisäksi ryhmässä on yliopistosairaanhoitopiirien edustajia ja aluehallinntovirastosta. Varmistumme, että meillä on hyvä tilannekuva koko ajan, Sillanaukee sanoi.

– On hyvin todennäköistä, että koronavirustapauksia tulee Suomen lisää. Yksi tapaus meillä on jo ollut. Noin 30 tapausta yhteensä on testattu, ja heillä ei ole todettu tartuntoja.