Leijonien puolustajalegenda Petteri Nummelinin poika Rene Nummelin debytoi keskiviikkona SM-liigassa, kun hänen edustamansa TPS ottaa mittaa HPK:sta.
Lue myös: Tapparan huippuhankinnalta suoraa tekstiä SM-liigasta: "Se on varma"
Rene Nummelin, 21, on isänsä tavoin puolustaja. Hänet on nimetty kello 18.30 alkavan HPK-otteluun turkulaisjoukkueen seitsemänneksi pakiksi.
Liigadebyytissään hän puolestaan kantaa selässään numeroa 3, joka kuului aikoinaan myös hänen isoisälleen Timo Nummelinille.
77-vuotiaan legendan pelinumero roikkuukin jäädytettynä Turkuhallin katossa – samaan aikaan kun Rene Nummelin tulee viilettämään sen alapuolella olevalla jäällä ensi kertaa SM-liigassa.
Rene Nummelin on pelannut tällä kaudella 15 ottelua TPS:n alle 20-vuotiaiden joukkueessa ja tehnyt niissä tehot 0+7.