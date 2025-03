Erika Vikmanin näpäytys EBUlle sai kaksijakoisen vastaanoton

Erika Vikmanin TikTok-video jakaa somekommentoijien mielipiteet.

Suomen euroviisuedustaja Erika Vikman näpäyttänee tuoreella TikTok-videollaan Euroviisujen järjestäjää EBUa.

Videolla Vikman lipsyncaa Ich komme -kappalettaan mikrofoni kädessään ja nunnakaapu yllään. Videon on tulkittu olevan näpäytys EBUlle, joka on Vikmanin mukaan toivonut, että laulaja hillitsee euroviisuesiintymistään sekä esiintymisasuaan UMK-vetoon ja -esiintymisasuun verrattuna.

– Terveisiä harjoituksista! Ich komme, laulaja kirjoittaa TikTok-videonsa yhteydessä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Videolla laulajan yllä nähty asuvalinta on saanut somekansalta kaksijakoisen vastaanoton. Osa kommentoijista innostui Vikmanin nunnakaavusta, kun taas osa pitää asuvalintaa sopimattomana.

– Mikä tapa näpäyttää EBUa! yksi kommentoi.

– Lisätkää tuo puku esityksen alkuun ja puolivälissä se revitään päältä ja sen alta paljastuisikin nuden värinen lateksiasu. Olisi niin boss move, toinen ehdottaa.

– Olisi ehkä ikonisinta ikinä, jos esiintyisit tämä päällä viisuissa, kolmas kirjoittaa.

– No nyt vedit EBUa kunnolla vastapalloon asuvalinnalla! neljäs toteaa.

– Erika pliis ei. Tämä on loukkaavaa toisten uskontoja kohtaan, yksi puolestaan kommentoi.

– Ei ole ok, toinen kirjoittaa.

– Hauska fakta, minun uskontoni ei ole naamiaisasu, kolmas jatkaa.

– Tämäkö on ok sinun mielestäsi? neljäs kysyy.

Vikman kertoi hiljattain ruotsalaisen Expressen -lehden haastattelussa, että Euroopan yleisradioliitto EBU haluaisi sensuroida hänen esiintymisasuaan ja peittää hänen takapuolensa.

Yleisradion Euroviisujen päätuottajan Anssi Aution mukaan Vikmanin viisuesitystä ei ole muutettu EBUn vaatimuksesta eikä mitään suoranaisia vaatimuksia ole EBUn toimesta esitetty.

Vikman kommentoi asiaa Instagram-tarinassaan torstaina. Vikmanin mukaan prosessiin kuuluu, että EBU käy delegaatioiden kanssa keskustelua suunnitteilla olevista esityksistä. Laulaja kertoo, että heille on esitetty alustavia toiveita.

– Meille on muun muassa kommunikoitu, että UMK-veto ei sellaisenaan olisi sopiva viisuissa, vaan on tarve hillitä ("tone down") esiintymistä. UMK-asun paljastavuus mainittiin osana kokonaisuutta, Vikman kirjoittaa Instagram-tarinassaan.

Vikmanin mukaan hänen euroviisuesityksensä tarkka suunnitelma on lähetetty tällä viikolla EBUlle ja he odottavat tällä hetkellä siitä virallisia kommentteja. Lopullisia päätöksiä ei laulajan mukaan ole vielä tehty.

Vikman kertoi, että hänelle tehdään Euroviisuihin uusi esiintymisasu, jota hän toivoi jo aiemmin.

– Esitystä on joka tapauksessa hiottu, ja minulle tehdään uusi asu-design upean suunnittelijan johdolla, koska toivoin itse niin jo ennen tietoa EBUn huomioista, Vikman kertoo.