Yle: Erika Vikmanin viisuesitystä ei ole muutettu EBU:n vuoksi

Ylen Euroviisujen päätuottajan Anssi Aution mukaan Euroopan yleisradioliitto EBU ei ole esittänyt mitään suoranaisia vaatimuksia Erika Vikmanin euroviisuasulle tai -esitykselle.

Suomen euroviisuedustaja Erika Vikman kertoi 12. maaliskuuta julkaistussa Expressenin jutussa, että EBU, eli Euroopan yleisradioliitto, haluaisi sensuroida Vikmanin Euroviisujen esiintymisasua, joka paljastaa osan hänen pakaroistaan, sekä hänen laulunsa sanomaa.

– EBU on sanonut, että se on vähän liian seksuaalista. He haluavat peittää takapuoleni. Meidän on noudatettava heidän sääntöjään ja muutettava asuani. Mutta se tuntuu vähän kaksinaamaiselta: heidän mielestään show'ni on ”liikaa”, mutta koko juttuni on olla ”liikaa”, Vikman sanoi Expressenille.

Yleisradion Euroviisujen päätuottaja Anssi Aution mukaan Vikmanin esitystä ei ole muutettu EBU:n vaatimuksesta.

Autio sanoo Ylen 13. maaliskuuta julkaistussa jutussa, ettei hän voi ottaa kantaa Vikmanin puheisiin. Hän kuitenkin vahvistaa, että EBU:n kanssa on käyty keskusteluja. Mitään suoranaisia vaatimuksia ei kuitenkaan ole esitetty.

Aution mukaan kaiken pitäisi olla asian suhteen kunnossa.

Juttua korjattu 13.3. klo 10: Korjattu ingressistä Antti Aution nimi Anssi Autioksi.