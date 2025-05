Erika Vikman kuittailee uusimmalla videollaan EBU:lle: "Peppu piilotettu"

Suomen euroviisuedustaja Erika Vikman kuittailee humoristisesti EBU:lle uusimmassa Instagram-julkaisussaan.

Suomen euroviisuedustajan Erika Vikmanin UMK:ssa nähty esiintymisasu joutui EBU:n syyniin, kun varmistui että Vikman edustaa Suomea.

Vikman kertoi maaliskuussa ruotsalaisen Expressen-lehden haastattelussa, että EBU haluaisi sensuroida hänen Euroviisu-esiintymisasuaan ja peittää hänen takapuolensa.

– EBU on sanonut, että se on vähän liian seksuaalista. He haluavat peittää takapuoleni. Meidän on noudatettava heidän sääntöjään ja muutettava asuani. Mutta se tuntuu vähän kaksinaamaiselta: heidän mielestään show'ni on "liikaa", mutta koko juttuni on olla "liikaa", Vikman sanoi Expressenille.

Nyt Vikman esittelee Instagramissa kettuilevaan tyyliin, kuinka hänen peppunsa saatiin piiloon uuden asun avulla. Vikmanille tehtiin kokonaan uusi esiintymisasu, jonka suunnitteli Anna Sarasoja.

– Kun jouduit peittämään sun poppitähden peppusi, jotta saat esiintyä Euroviisuissa, Vikman kuittailee videolla olevalla tekstillä.

– Peppu piilotettu, kuvatekstissä puolestaan lukee.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Vikmanin seuraajat hehkuttavat silti uutta asua ja sen kantajaa.

– Ja näytät silti kuumalta, eräs kehuu.

– Onneksi sinun karismaa ei voi peittää. Ja hei, jos tällä saadaan lisä-ääniä, niin antaa tulla!

– Lapset eivät korruptoidu ja maailma pelastuu, kun naisen pakara ei vilahda! Eiks tää lause löydy jo raamatusta vai miten se oli? yksi kommentoi sarkastisesti.

– Ollakseni rehellinen, tämä pepun peittäminen on naurettavaa. Kaksoisstandardit parhaimmillaan, Vikman kirjoittaa myös itse kommenttikentässä.

Yleisradion Euroviisujen päätuottaja Anssi Autio kommentoi, ettei Vikmanin esitystä ole muutettu EBU:n vaatimuksesta. Autio vahvisti, että EBU:n kanssa on käyty keskusteluja, mutta mitään suoranaisia vaatimuksia ei hänen mukaansa ole esitetty.

Vikman kertoi samoihin aikoihin Instagramissa, että EBUn mukaan hänen UMK-vetonsa ei olisi sellaisenaan sopiva viisuissa, vaan sitä täytyy hillitä. Vikmanin mukaan hänen UMK-asunsa paljastavuus mainittiin osana kokonaisuutta.

Euroviisut kisataan Sveitsin Baselissa 13.–17. toukokuuta. Vikman nousee viisulavalle ensimmäistä kertaa kilpailun toisessa semifinaalissa torstaina 15. toukokuuta.