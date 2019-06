Erica avautuu poliisien hyväksikäytöstä somessa: "He koskivat sellaisella tavalla, jolla minua ei ole ennen koskettu" – vaatii miljoonakorvauksia Phoenixin kaupungilta

– He pahoinpitelivät minua ja koskivat sellaisella tavalla, jolla minua ei ole ennen koskettu, Erica kuvailee tapahtumia sosiaaliseen mediaan lisätyllä videolla. Joulukuussa poliisi näki Erican tapaavan miestä, jota poliisi tarkkaili huumeiden salakuljettamisen takia. Tapaamisen jälkeen poliisi pysäytti Erican auton etsiäkseen huumeita. Autosta ei löytynyt mitään laitonta.

"He tutkivat kehoni laittomasti"



– He veivät minut asemalle ja tutkivat kehoni laittomasti, Erica kuvailee tapahtumien kulkua videolla



Phoenixin poliisilaitoksen linjauksen mukaan fyysisen tutkimuksen voi suorittaa ainoastaan lääkäri. Poliisit tekivät Ericalle juuri tällaisen tutkimuksen, kun hänen kehostaan etsittiin piilotettuja huumeita. Kellään tapahtumaan osallistuneista poliiseista ei ollut lääkärin lupaa. Huumeita ei löytynyt.



Nyt nainen on päättänyt haastaa kaupungin oikeuteen. Hän vaatii korvaukseksi yli 12 miljoonaa dollaria seksuaalisesta hyväksikäytöstä.



Erica ei ole yksin asiansa kanssa. Hän on saanut rinnalleen useita tukijoita.