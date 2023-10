Erdoganin ja Guterresin kommenteista syntyi selkkaus – Israel lopetti viisumien myöntämisen YK:n työntekijöille

– Turkin presidentin yritykset puolustaa terroristijärjestöä sanoilla lietsomalla eivät muuta niitä kauhuja, jotka koko maailma on nähnyt, sanottiin Israelin ulkoministeriön lausunnossa.

Useat mediat kertovat, että Israel on päättänyt myös lopettaa viisumien myöntämisen YK:n edustajille. Israelin YK-lähettilään Gilad Erdanin mukaan uusi viisumipoliitiikka olisi jo otettu käyttöön.

The Guardian uutisoi, että YK:n apulaispääsihteeri Martin Griffiths olisi jäänyt jo viisumitta. Griffithsin toimialaa ovat humanitääriset asiat.

Kuolleiden määrä Gazassa nousee

Gazan kaistalla on kuollut jo noin 6 550 ihmistä Israelin iskuissa, kertoi äärijärjestö Hamasin kontrolloima alueen terveysministeriö keskiviikkona. Ministeriön mukaan kuolleista runsaat 2 700 on lapsia. Haavoittuneita on runsaat 17 400.