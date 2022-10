Mitä Erdoğanin röyhkeän pelin taustalta löytyy? Venäjä rakentaa uutta kaasuasetta Turkin ja EU:n rajalle

Viime viikolla Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan vahvisti sopineensa kollegansa Vladimir Putinin kanssa, että Turkista tulee eräänlainen kansainvälinen solmukohta venäläisen maakaasun viennille. Tekeillä on ainakin kaasunjakelukeskus Itä-Traakiaan, joka sijaitsee Euroopan puolella jakaen rajan Kreikan ja Bulgarian kanssa.

Putin on hiljattain ylistänyt Turkin luotettavuutta venäläisen viennin kauttakulkumaana. Huomio pitänee paikkansa myös kaasun osalta, sillä muut toimintakuntoiset putket Eurooppaan kulkevat halki Puolan ja Ukrainan, joiden välit Venäjään ovat jääkylmät. Euroopan akuutti energiatarve pitää silti kauppaa yllä.

Energia-aseen piippu kohti etelää

Lähes koko Eurooppa on tietoisesti katkaisemassa riippuvuuttaan venäläisestä fossiilienergiasta, joten jakelukeskushanke voi vaikuttaa oudolta. Mihin sillä pyritään ja miksi Turkki on niin innokkaasti mukana?

Erdoğanin mukaan jakelukeskushanketta ryhdytään toteuttamaan viipymättä. Eikä siinä kaikki: keskustelujen yhteydessä on väläytelty TurkStreamin kapasiteetin kasvattamista. Tavoitteena olisi ohjata pohjoisessa myymättä jäänyt kaasu uusille eteläeurooppalaisille asiakkaille.

Turkki on itsekin koukussa

Valitun linjan yksi selitys on se, että Erdoğan haluaa hankkia Turkille poliittisia vipuvarsia jokaisessa ilmansuunnassa.

On kuitenkin syytä pohtia, millaisin sanankääntein Putin on esittänyt toiveensa kaasuasiassa. Turkki on itse pahassa energiakoukussa: se tuo Venäjältä jopa 45 prosenttia käyttämästään maakaasusta, 17 prosenttia öljystä ja 40 prosenttia bensiinistä.