Miten Saksa onnistui pääsemään eroon venäläisestä maakaasusta ennätysajassa? – "Länsimaiden byrokratian nopeusennätys"

– Energian riittävyys tälle talvelle on taattu, kertoi liittokansleri Olaf Scholz parlamentissa keskiviikkona uutistoimisto Reutersin mukaan.

Pohjanmeren rannikolle Wilhelmshaveniin on juuri valmistunut Saksan kaikkien aikojen ensimmäinen lng-terminaali.

Sitä voidaan pitää ihmeenä. Saksalainen byrokratia on legendaarisen kankeaa. Tämänkaltaisen projektin toteuttaminen kestäisi normaalisti vuosia. Nyt hallinnolliset hidasteet raivattiin sivuun ennennäkemättömällä tarmolla ja terminaali nousi rakentamispäätöksen jälkeen alle 200 päivässä.

Kelluva uudelleenhöyrystyslaiva vielä puuttuu, mutta se saadaan paikalle muutamassa viikossa. Sen tehtävä on muuttaa nestemäiseen muotoon jäähdytetty lng takaisin putkissa virtaavaksi maakaasuksi.

Lng-terminaalia operoiva Uniper on vaitonainen kaasuntoimittajista, mutta vakuuttaa, että sopimukset on allekirjoitettu. Suomalaisen valtionyhtiö Fortumin luovuttua Uniper-omistuksistaan yhtiö on lähes kokonaan Saksan valtion hallinnassa.