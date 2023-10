Remu Aaltonen rakastaa vain yhtä asiaa: "Se on mun elämä"

Valokuvaaja Risto Vuorimies on kuvannut Hurriganes-yhtyettä vuosista 1973–1976. Vuorimies on koonnut noista vuosista Pyörremyrsky-valokuvakirjan (Mistake Media), jossa on 230 ennenäkemätöntä otosta. Kirja julkaistiin 18. lokakuuta.