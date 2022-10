Epäselvyys hoitajien palkkasovusta jatkuu – myös varhaiskasvatuksen osuus herättää kysymyksiä: "Me emme ota vastuuta siitä, mitä muut ovat sopineet"

Tehyn Millariikka Rytkösen mukaan hoitajien palkkoihin neuvoteltu viiden prosentin erä on sama kuin aikaisemmin kesällä neuvoteltu kunta-alan korotus. Sen päälle hoitajaliitot kertovat neuvotelleensa vielä kuuden prosentin lisän.

Valtakunnansovittelija on sopimuksesta samaa mieltä työnantajapuolen kanssa eli sopimuksessa oleva kuusi prosenttia on osa harmonisointirahaa.

– Se on lakisääteinen asia liikkeen luovutuksen jälkeen ja sellaisesta asiasta me ei voida sopia Bulevardilla, Rytkönen kertoo Uutisaamussa.

Superin Silja Paavolan mukaan nyt neuvoteltu sopimus on samalla tavoin sovittu kuin mitä jo keväällä sovittiin. Sopimus ei kuitenkaan ole hänen mielestään täysin sama.

– Tekstit ovat samankaltaisesti sovittu kuin silloin keväällä. Kun me yhdyimme niihin kaikkiin keväällä tehtyihin määräyksiin, jotka sovittelulautakunta teki, me saamme jo sieltä kaiken mitä siellä on sovittu.