Suomen rikos- ja oikeustoimittajien yhdistys Oikeustoimittajat on myöntänyt vuoden Valokeila-palkinnon Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle Viertolan kouluampumisen esimerkillisestä tiedottamisesta.

Palkinto myönnetään avoimesta, sujuvasta ja ansiokkaasta yhteistyöstä median kanssa akuutissa rikosasiassa.

Perustelujen mukaan Itä-Uudenmaan poliisissa ymmärrettiin rikoksen laajuus ja yhteiskunnallinen merkitys heti sekä se, että tietoa oli annettava julkisuuteen nopeasti. Tiedotusvastuussa ollut tutkinnanjohtaja vastasi nopeasti median kyselyihin ja oli käytettävissä myös kamerahaastatteluja varten.

Poliisi kertoi rikoksesta niin paljon ja niin nopeasti kuin se tutkintaa vaarantamatta oli mahdollista. Viertolan kouluampuminen oli malliesimerkki muille poliisilaitoksille hyvästä tiedottamisesta, yhdistys sanoo tiedotteessa.

Sumuverho Sisä-Suomen poliisille

Vuoden Sumuverho-palkinnon saa Sisä-Suomen poliisilaitos asiakirjojen salaamisesta ja huonosta tiedottamisesta. Sisä-Suomen poliisi on salannut esitutkintamateriaalit tapauksissa, joissa salaamiselle ei ole ollut perusteita sekä tapauksissa, joilla on ollut yhteiskunnallista merkitystä.

Poliisi salasi esitutkintamateriaalit esimerkiksi Valkeakosken teinisurmassa.

Poliisilaitoksen linja asiakirjojen salaamisesta heikentää luottamusta viranomaisiin ja osoittaa välinpitämättömyyttä sekä tapausten yhteiskunnallista merkitystä kohtaan että median rooliin tiedonvälittäjänä.

Tämän lisäksi Sisä-Suomen poliisin tavoittaminen on ollut haasteellista. Median ympärivuorokautiseen käyttöön tarkoitettuun numeroon on usein hankala saada vastausta virka-ajan jälkeen, ja tutkinnanjohtajien suhtautumisessa mediayhteistyöhön on suurta vaihtelua laitoksen sisällä.