Toimittajien Sumuverho-palkinto Helsingin poliisilaitoksen viestinnälle: "Vaikea saada vastauksia jopa yksinkertaisiin asioihin"

Oikeustoimittajien yhdistys on myöntänyt vuoden 2022 Sumuverho-palkinnon Helsingin poliisilaitoksen viestinnälle. Yhdistyksen mukaan viestinnästä on vaikea saada vastauksia jopa yksinkertaisiin ja julkisiin asioihin. Poliisin viestintä on esimerkiksi kieltäytynyt antamasta tietoa siitä, kuka on tietyn jutun tutkinnanjohtaja, vaikka tutkinnanjohtajalla on esitutkintalain mukaan oikeus antaa tietoja esitutkinnasta julkisuuteen, Oikeustoimittajat kertovat.