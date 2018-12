Epäillyt lapsiseksirikokset kuumentavat tunteita Oulussa: Vihapuheet ja väkivaltainen käytös lisääntyneet, ulkomaalaisten turvallisuus uhattuna – jopa lastenvaunuja työntäneitä tönitty

Viimeaikaisten seksuaalirikosepäilyjen vuoksi tunteet käyvät nyt kuumina Oulussa. Oulun poliisin tietoon on saatettu eri tahoilta, että ulkomaalaisiin tai siltä näyttäviin ihmisiin on kohdistunut viime aikoina vihapuheita sekä asiatonta ja jopa uhkaavaa käyttäytymistä.

Näin on tapahtunut, vaikka kyseessä on ollut ulkomaalaistaustainen perhe liikkeellä lasten kanssa.

– Ulkomaalaistaustaisten ihmisten olo on käynyt ahtaaksi Oulussa, vaikka he eivät liity mitenkään epäiltyihin rikoksiin. Vihapuheet ja epäasiallinen käyttäytyminen ovat lisääntyneet, ulkomaalaisia on tönitty ja he ovat tunteneet olonsa uhatuksi. Meille on välitetty tietoa tällaisesta käyttäytymisestä useammilta tahoilta, kuten seurakunnasta, rikosylikomisario Markus Kiiskinen Oulun poliisista kertoo.