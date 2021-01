Epäillyn murhan uhri ehti kertoa ratkaisevat tiedot poliisille juuri ennen kuolemaansa – Eckerön harvinaisesta henkirikoksesta epäillään kahta naista

Auttoi poliisia viimeisillä voimillaan

Tapauksessa on vangittu kaksi kolmekymppistä naista epäiltynä keski-ikäisen miehen murhasta. Poliisi kertoo, että heillä on hyvä kuva mahdollisesta motiivista, mutta he eivät voi toistaiseksi kertoa sitä koskevia tietoja julkisuuteen.