Poliisi tutkii murhaa Eurassa: MTV:n tietojen mukaan 23-vuotias mies surmasi äitinsä kesämökillä – epäiltyä vaaditaan vangittavaksi

MTV Uutisten tietojen mukaan uhri on miehen lähiomainen. Hätäkeskus sai 13. toukokuuta eli viime viikon torstaina kello yhden jälkeen iltapäivällä ilmoituksen mökkinaapurilta, joka oli kuullut viereisen mökin pihalta huutoa.

Poliisin mukaan ilmoittaja oli havainnut, että paikalla on käynnissä jonkinlainen väkivallanteko.

Poliisit löysivät paikalta surmatun ihmisen. MTV Uutisten varmistamien tietojen mukaan epäilty tekijä on 23-vuotias mies ja uhri hänen äitinsä. Poliisi viittasi aiemmassa tiedotteessaan "perheensisäiseen väkivallantekoon".

Vangitsemisistunto käräjillä

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Hiltula ei maanantaina aamulla kommentoinut tutkinnan etenemistä ja tapauksen yksityiskohtia lainkaan. Tutkinnanjohtajan mukaan vaiteliaan kommenttilinjan syynä on se, että poliisi tiedottaa tapauksesta joko tänään maanantaina tai huomenna tiistaina kaikille tiedotusvälineille yhteisesti.

Toistaiseksi poliisi ei ole täsmentänyt edes, millaisesta rikosnimikkeestä on kyse. Käräjäoikeuden pakkokeinotiedoista kuitenkin selviää, että rikosnimike on murha. Rikosnimikkeen perusteella voidaan päätellä, että teko on ollut erittäin julma tai raaka ja sisältänyt esimerkiksi vakaata harkintaa.